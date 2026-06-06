Beba stara svega 18 meseci izgubila je život, dok se drugom detetu lekari bore za život nakon stravičnog požara koji je u petak buknuo u porodičnoj kući u banjalučkom naselju Lauš.

Prijava o požaru je Policijskoj upravi Banjaluka upućena u 10.30 časova, nakon čega su sve dežurne službe hitno alarmirane i upućene na teren.

Kako saznajemo, požar je izbio u sobi stana u kojem je živela majka sa više dece, koji su u ovoj kući boravili kao podstanari. Prema zvaničnim informacijama iz Univerzitetsko-kliničkog centra Republike Srpske, u ovu ustanovu su primljena još tri pacijenta koja su trenutno stabilno i van životne opasnosti, dok je teško povređeno maloletno dete hitno smešteno na Odeljenje intenzivne terapije Klinike za dečije bolesti.

Ono je bilo izloženo masovnom udisanju toksičnih materija, čađi, gareži, ugljen-monoksida i vrelog vazduha. Lekari primenjuju sve neophodne terapijske procedure, ali navode da su sve dalje prognoze u ovom trenutku preuranjene.

Meštani Lauša su u potpunom šoku i neverici zbog užasa koji je zadesio ovu porodicu. Komšije navode da se u kuću, koja je inače u vlasništvu lica R. K., nedavno doselilo više osoba.

- Prošao sam i čuo da neko vrišti, a onda sam video gust dim. Kasnije sam saznao da se desio užas i da je nastradala beba od svega 18 meseci. U toj kući se stalno menjaju podstanari, a policija često dolazi. Viđao sam više ljudi, uglavnom mlađih, bilo je i starijih, ali mlađi su češće boravili tu. Možda su i iz Srbije, zaista ne znam - ispričao je jedan od šokiranih komšija za medije, dok je druga meštanka kroz suze dodala da je samo videla trenutak kada su jedno dete izneli iz objekta.

Okružno javno tužilaštvo Banjaluka odmah se oglasilo povodom ove nezapamćene tragedije. Uviđaj na licu mesta obavio je dežurni tužilac zajedno s policijskim službenicima PU Banjaluka i inspektorom Odeljenja za eksplozivne materije i poslove zaštite od požara. Na terenu je bio i dežurni lekar mrtvozornik Doma zdravlja Banjaluka. Tužilac je naložio preduzimanje svih potrebnih istražnih mera i radnji kako bi se utvrdio tačan uzrok izbijanja vatre, a telo nastradalog deteta upućeno je na obdukciju u Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske.

Brza reakcija vatrogasaca

Komandant Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka, Miroslav Malinić istakao je da je prijava o požaru zaprimljena u 10.23 časova, nakon čega su vatrogasne ekipe stigle na lokaciju za svega pet minuta, odnosno u 10.28 časova. Na terenu je intervenisalo devet vatrogasaca sa dva vozila. Vatrogasci su brzom akcijom uspeli da lokalizuju požar, a kompletna intervencija na gašenju vatrene stihije uspešno je okončana u 11.23 časova.

- Јedna soba je gorela, a ostali deo kuće je bio zadimljen. Na terasi smo zatekli jedno beživotno telo bebe i tri osobe smo evakuisali sa balkona. Požar nije bio velikog intenziteta, ali smo zatekli beživotno telo. Svi koje smo zatekli na balkonu bili su vidno potreseni - kaže Malinić za RTRS.

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