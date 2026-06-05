Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv Uroša G. (25) zbog postojanja osnova sumnje da je 3. juna 2026. godine na teritoriji opštine Savski venac na podmukao način lišio života S.P.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Teško ubistvo.

Osumnjičeni nije saslušan pred javnim tužiocem jer je nalazom veštaka utvrđeno da nije procesno sposoban da iznese svoju odbranu.

Tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da Urošu G. odredi pritvor da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Postoje osnovi sumnje da je Uroš G. 3. juna oko 7 časova došao do šupe koja se nalazi u neposrednoj blizini lica mesta, odakle je uzeo jednu tesarsku sekiru, nakon čega je sa sekirom u ruci otišao ka stanu broj 5 na datoj adresi gde je u dnevnoj sobi, na krevetu zatekao S.P.a u ležećem položaju, koji je spavao i nije mogao da pruži otpor.

Potom je osumnjičeni sekirom zadao povrede S.P. u predelu glave, usled kojih udaraca je on preminuo na licu mesta, dok je osumnjičeni krenuo da se udaljava, ali je u neposrednoj blizini lica mesta lišen slobode od strane policijskih službenika.