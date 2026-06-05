Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se medijima iz Tivta dobio je pitanje o napadima crnogorske obaveštajne službe vezano za planirani boravak srpskih državljana u Crnoj Gori, koji su vraćeni sa aerodroma u Tivtu.

- Nisu za to krivi građani Crne Gore. Naš posao je da čuvamo bezbednost. Kad sam video kako je ANB organizovala preko pojedinh medija napade govoreći - "Hteli su da plate njih 40 i nešto... 30.000 evra ostanak u hotelima". Šta je, bre, ljudi? Jel se vi borite protiv turizma, plaćanja, jel trebalo džabe da budu? Kad su dolazili da gase požar na Luštici tad su bila braća. Sad samo zato što su nosili dve zastave, koje nisu nikog vređale, samo nešto lepo... e tada su postali veliki neprijatelji, teroristi, ubice - kazao je on.