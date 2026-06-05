Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Urošu G. (25) osumnjičenom da je 3. juna na Savskom vencu na podmukao način lišio života S.P. (92).

Pritvor mu je određen da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu, rekla je za Tanjug portparol tog suda Ivona Čogurić.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo teško ubistvo.

Osumnjičeni nije saslušan pred javnim tužiocem, jer je nalazom veštaka utvrđeno da nije procesno sposoban da iznese svoju odbranu, saopštilo je ranije Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Sumnja se da je Uroš G. 3. juna oko 7.00 časova došao do šupe koja se nalazi u neposrednoj blizini lica mesta, odakle je uzeo jednu tesarsku sekiru, nakon čega je sa sekirom u ruci otišao ka stanu broj 5 na toj adresi gde je u dnevnoj sobi, na krevetu zatekao S.P. a u ležećem položaju, koji je spavao i nije mogao da pruži otpor.

Potom je osumnjičeni sekirom zadao povrede S.P. u predelu glave, usled kojih udaraca je on preminuo na licu mesta, dok je osumnjičeni krenuo da se udaljava, ali je u neposrednoj blizini lica mesta lišen slobode od strane policijskih službenika.