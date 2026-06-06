Stravična avionska nesreća dogodila se u četvrtak u Istri, kada se mali avion nemačkih registarskih oznaka srušio kod Medulina, na predelu Campanož. Lekari su mogli samo da konstatuju smrt četvorice muškaraca koji su se nalazili u avionu.

Istarska policija je dojavu o padu letelice primila u 11.25 časova, nakon čega su sve hitne službe – policija, vatrogasci i tri tima hitne pomoći, uključujući i helikoptersku službu – odmah upućene na teren.

Iz Višeg javnog tužilaštva u Puli saopšteno je da su u udesu život izgubila četiri državljanina Republike Austrije rođena 1978, 1968, 1986. i 1961. godine. Kako se saznaje, dvojica nastradalih su bili piloti.

Sva četiri putnika poginula su u padu malog aviona na području Istre, u blizini Pule, saopštila je rukovodilac operacija austrijskog aerodroma Nikolsdorf Andrea Mozer, navodeći da su svi državljani Austrije. Mozer je za list „Krone“ rekla da su u padu aviona poginuli pilot i tri putnika. U nesreći je učestvovao avion tipa „bičkraft bonanca G36“, registrovan u Nemačkoj, koji je poleteo sa aerodroma u Nikolsdorfu u austrijskoj pokrajini Tirol, prenosi „Bild“.

Zvaničnu istragu o ovoj tragediji otvorila je Agencija za istraživanje nesreća u vazdušnom, pomorskom i železničkom saobraćaju (AIN), a direktorka Alana Vukić potvrdila je da je reč o jednomotornom avionu koji je leteo na relaciji od austrijskog aerodroma Linc - Nikolsdorf prema Medulinu. Tela stradalih iznesena su iz olupine tek u kasnim popodnevnim satima, nakon čega je naložena obdukcija.

Penzionisani pilot Nijaz Delić, koji koristi sportski aerodrom u Medulinu i koji je čekao sletanje ovog aviona, ispričao je za medije da su vremenski uslovi za letenje bili izuzetno dobri, a da je pilot koji je upravljao letelicom bio veoma iskusan.

– Avion je do visine od oko 300 metara leteo potpuno uobičajeno. Onda je odjednom, iz meni nepoznatih razloga, iznad odlagališta otpada Kaštijun počeo da leti u spiralu. Pokušao je da se izravna i mislim da je čak i uspeo da se izravna po horizontali, ali je i dalje imao vrlo strm ugao prema aerodromu. Jednostavno je zašao prema brdu, iza šume. Nismo ga više videli. Nije se čula nikakva eksplozija, već samo tup udarac – izjavio je Delić, a njegove reči potvrdili su i drugi očevici koji su posmatrali avion u dolasku.

Zvanični uviđaj na mestu nesreće trajao je satima, a prostor oko smrskane letelice bio je strogo obezbeđen. Prema rečima komandanta pulske Javne vatrogasne jedinice Ivice Rojnića, u intervenciji je učestvovalo sedam vatrogasaca sa tri vozila koji su osigurali područje kako ne bi došlo do dodatnih opasnosti po okolinu.