Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz su se pomirili, a posle brojnih spekulacija i teorija koje su preplavile internet, to su i javno potvrdili.

Njihovo pomirenje se dovelo u pitanje kada se pojavio Gastozov snimak sa misterioznom devojkom za koju se sumnjalo da je Anđela.

Ubrzo su pronađene Anđeline ranije fotografije na mrežama gde pozira sa identičnom torbicom, što je bio neoboriv dokaz da je te večeri bila u Gastozovom društvu. Nakon što je istina isplivala na videlo, Nenad Marinković Gastoz je rešio da stavi tačku na nagađanja.

- Istina je, Anđela Đuričić i ja smo se pomirili, ponovo smo zajedno. Kad su već ljudi shvatili, nema više poente ni potrebe da krijem, reći ću vam kako jeste - potvrdio je Gastoz, te objasnio zbog čega su u početku krili da su ponovo u kontaktu:

- Nismo do sada to javno obelodanili, jer što bismo? Naši životi, naša stvar, nema potrebe da se ikome pravdamo... Zajedno smo ponovo, uživamo i nadam se da će tako ostati.

Alo/Pink

BONUS VIDEO: