On je tokom posete Zadarskoj županiji novinarima rekao da će odluka biti doneta na telefonskoj sednici Vlade.

"Učinićemo ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo nastaviti da subvencionišemo građane i privredu", rekao je Plenković.

Govoreći o cenama tokom turističke sezone, Plenković je rekao da Hrvatska nije jedina turistička destinacija na Mediteranu.

"Svi se bore za turiste. Ljudi biraju ono što im je najpovoljnije. Na Zapadu ljudi imaju manje raspoloživog dohotka za turizam. Nije to neka velika matematika. Kvalitet će pronaći svoju nišu kupaca, ali bitna je cela piramida", rekao je Plenković, prenose hrvatski mediji.

RTL Danas nezvanično saznaje da bi nove cene goriva od utorka mogle biti znatno povećane.

Cena eurosupera 95 bi mogla poskupeti za 11 centi i prodavao bi se za:1,65 evra po litri, a eurodizel po ceni od 1,81 evra za litar, što bi bilo poskupljenje od 22 centa.

Plavi dizel: bi mogao poskupeti za 24 centa i prodavao bi se po 1,26 evra, a cena gasa u bocama i za spremnike bila bi viša za sedam centi i koštala bi 1,88 evra po kilogramu, odnosno 1,30 evra po kilogramu.

Za očekivati je da će Vlada u ponedeljak nakon telefonske sednice intervenisati i tada objaviti nove cene goriva.