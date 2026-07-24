Portparol Pentagona Šon Parnel demantovao je izveštaj "Njujork tajmsa" da je vojno odeljenje na svojoj veb stranici umanjilo broj američkih vojnih žrtava u Iranu.

Parnel je o ovome pisao na društvenoj mreži X.

- Ovo je jedan od najgorih primera kako mediji koji šalju lažne vesti niotkuda proizvode laži kako bi stvorili anksioznost među američkim narodom - rekao je on.

U američkim napadima u Iranu poginulo 55 osoba

Iransko Ministarstvo zdravlja saopštilo je da je u američkim napadima prethodnih dana poginulo 55 ljudi.

Portparol iranskog Ministarstva zdravlja je za novinsku agenciju Fars rekao da je u isto vreme u nedavnim američkim napadima u Iranu povređeno 645 osoba, prenosi Al Džazira.

Prema njegovim rečima, najveći broj žrtava zabeležen je u jugozapadnoj provinciji Huzestan, a zatim slede južne provincije Hormozgan i Sistan Balučestan.

Od ukupnog broja povređenih, 586 je otpušteno nakon lečenja, dok je nekoliko primilo ambulantnu negu.

Zvaničnik je dodao da se osam pacijenata i dalje nalazi na bolničkom lečenju, kao i da su nekima potrebne dalje hirurške procedure.