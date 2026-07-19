Nedeljama unazad u javnosti se spekuliše odnosu pobednika ''Elite 8'' Nenada Marinkovića Gastoza i drugoplasirane Anđele Đuričić.

Naime, glasine da je njihova veza okončana bile su sve jače, a njen prijatelj, Filip Car, nedavno je to potvrdio.

U svom gostovanju u emisiji ''Rijaliti rešetanje'', Anđela Đuričić je rešila da stane na put nagađanjima i okonša spekulacije, te je otkrila u kakvom je sada odnosu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, te je i otkrila da li je njihovo pomirenje moguće.

Anđela, da li ste Nenad Marinković Gastoz i ti stavili tačku na osvoju emotivnu vezu?

- Što se Nenada tiče, mi nismo zajedno već neko vreme i tako je trebalo da bude. To ne znači da smo mi sada neprijatelji. To je jedan zaista lep period mog života, ne bi toliko trajalo, da nije valjalo.

Da li misliš da će doći do pomirenja?

- Ne mislim. Znam da mi niko ne veruje kad to kažem, ali zaista ne mislim da će doći do pomirenja. Svaki put je bilo ''nikad'', pa se ponovo desilo. Ne razmišljam u tom smeru, treniram, putujem i uživam, zaista ne mislim o tome. Nas dvoje nismo sada u svađi, rastali smo se u korektnim odnosima, to je istina - bila je iskrena Anđela.

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