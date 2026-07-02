Bivši zadrugari Filip Car i Anđela Đuričić, čiji odnos privlači ogromnu pažnju, odlučili su da maksimalno iskoriste letnje dane. Anđela je otišla kod Filipa u Hrvatsku, a sudeći po objavama, ne odvajaju se ni na trenutak.

Dan su proveli aktivno, uživajući u adrenalinskoj vožnji skuterom po vodi, što je Filip ponosno podelio na svom Instagram profilu. Nakon uzbudljivog dana, usledilo je opuštanje na romantičnoj večeri u jednom restoranu kraj same obale.

Voditelj Milan Milošević govoreći o budućnosti popularnog formata, otkrio je i da su pripreme za Elitu 10 već uveliko u toku i tom prilikom otkrio koga sve vidi u narednoj sezoni, ali i da su neka zvučna imena već potpisala ugovor za rijaliti.

- U narednoj sezoni vidim Kačavendu, Daču, Terzu, Luku Vujovića, Sandru Todić, Lepog Miću, Viktora i Teodoru Delić bez Bebice, to bi bilo zanimljivo i totalno bi se drugačije pokazala. Vidim dosta njih koji bi voleli... Asmina, na primer, i bilo bi super prepucavanje njegovo sa Filipom Carem u narednoj sezoni. Filipa bih najviše voleo, vidim da uživaju Anđela i on u Crikvenici i sad su krenula povezivanja. Ne bi oni dozvolili da se tako blisko snimaju da nema istine, ali oni to najbolje znaju. Voli ona da se priča vrti oko nje. Čuo sam da je i Dalila možda u Srbiji i možda uđe i ona u Elitu 10 i to bi bilo jako zanimljivo. Volim i Karić kad je u rijalitiju, kada poludi i kad je slobodan. Mnoga zvučna imena su potpisala, mnogi dolaze na kastinge, velike promene i biće opasno – govorio je voditelj za Blic.

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