Iako su im u poslednje vreme narušeni odnosi, Edita i Indi Aradinović odlučile su da zakopaju ratne sekire i ponovo postanu bliske.

U prilog tome svedoči i fotografija koju je trudna pevačica objavila na svom Instagramu.

Naime, na njoj Indi i Edita poziraju u društvu svoje majke Florije, a osmehe ne skidaju s lica, što govori da su sve loše ostavile iza sebe.

Na fotografiji poziraju srećne, držeći u rukama kućne ljubimce, a sve prati pesma "Devojke samo žele da se zabavljaju".

Nakon toga trudna Edita je objavila i fotografiju Indi i Florije u društvu pasa, uz komentar:

"Moje 4 žene".

BONUS VIDEO: