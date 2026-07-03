Tokom žestoke rasprave u "Eliti" sa Asminom Durdžićem, Maja Marinković je izgovorila rečenicu koja je odmah pokrenula lavinu komentara u javnosti.

Naime, ona je istakla da su plave oči ono što je najviše privlači kod muškaraca, što su mnogi protumačili kao indirektno pominjanje njenog bivšeg dečka Filipa Cara, koji je prepoznatljiv upravo po toj osobini.

Ova konstatacija je dodatno rasplamsala ionako napet sukob između Maje Marinković i Asmina Durdžića u rijalitiju.

Car odgovorio bivšoj devojci

Povodom ovih spekulacija oglasio se Majin bivši dečko Filip Car, koji nije bio baš raspoložen da govori o njoj.

- Nisam ispratio. Sramota me je da komentarišem te ljude. Sramota me je da budem u istom košu i da se pominjem u istoj konotaciji kao ti ljudi. Želim im sreću, zaslužuju jedno drugo - rekao je kratko i u svom maniru za "Pink.rs".

Filip o odnosu sa Anđelom Đuričić

Kako bi stavio tačku na sumnje da su on i Anđela bilo šta više od prijatelja, Filip Car se oglasio i otkrio pravu istinu o njihovom odnosu.

Pre nekoliko dana, bivša učesnica rijalitija Anđela Đuričić iznenadila je pratioce na društvenim mrežama kada je otkrila da boravi u Crikvenici, rodnom mestu Filipa Cara. Njih dvoje su uživali na brodu krstareći Jadranom i upijajući sunce, dok su u opuštenoj atmosferi obilazili obalu.



- Anđela je bila u Sloveniji, pa smo se dogovorili da svrati do mene, jer se zaista nismo dugo videli i jako mi je drago bilo što je došla. Bilo nam je super, družili smo se i uživali. Ona je stvarno moj pravi prijatelj i neko koga jako volim, posebna je i znam da me takođe voli i poštuje. Voleo bih da još jednom ovo leto dođe da se kupamo, izlazimo i družimo. Oboje smo prošli poslednjih par godina veoma teške periode, mnogo rijalitija, ljubavnih brodoloma i svega je iza nas i onda se razumemo i nekako je drugačije kad je neko prošao istim putem da te razume. Ne znam jednostavno rečima opisati koliko mi je stalo do nje kao prijatelja i da je dobro, da je nasmejana i srećna jer zaista to zaslužuje - rekao je Filip Car i dodao:

- Ona i ja smo rođeni na isti dan i oboje potičemo iz porodica koje nisu uobičajene kada su rijaliti igrači u pitanju, malo i mi i naše porodice odskačemo od većine tamo, a kako sam rekao, jedno drugo razumemo i volimo da se šalimo i onda stvarno bude super. Jako bi voleo da dođe ponovo na malo duže i da upozna celu moju porodicu, prijatelje i sve jer mislim da smo ja i ona prijatelji za života - poručio je Filip za "Pink.rs", koji je od Tiktoka i rijaliti programa zarađuje ogromne sume novca.

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