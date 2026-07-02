Bivša rijaliti učesnica Anđela Đuričić posetila je rodno mesto Filipa Cara i time podigla ogromnu prašinu u javnosti. Oglasio se i sam Car kako bi razjasnio u kakvom su zapravo odnosu.

Pre nekoliko dana, bivša učesnica rijalitija Anđela Đuričić iznenadila je pratioce na društvenim mrežama kada je otkrila da boravi u Crikvenici, rodnom mestu Filipa Cara. Njih dvoje su uživali na brodu krstareći Jadranom i upijajući sunce, dok su u opuštenoj atmosferi obilazili obalu.

Osmesi nisu silazili sa njihovih lica, a u jednom trenutku odlučili su da podignu adrenalin i provozaju se skuterom na vodi. Uz mnogo smeha i dobre energije, bilo je jasno da su se odlično zabavili, što je odmah pokrenulo spekulacije javnosti o prirodi njihovog odnosa.

Kako bi stavio tačku na sumnje da su on i Anđela bilo šta više od prijatelja, Filip Car se oglasio i otkrio pravu istinu o njihovom odnosu.

"Samo smo prijatelji"

- Anđela je bila u Sloveniji, pa smo se dogovorili da svrati do mene, jer se zaista nismo dugo videli i jako mi je drago bilo što je došla. Bilo nam je super, družili smo se i uživali. Ona je stvarno moj pravi prijatelj i neko koga jako volim, posebna je i znam da me takođe voli i poštuje. Voleo bih da još jednom ovo leto dođe da se kupamo, izlazimo i družimo. Oboje smo prošli poslednjih par godina veoma teške periode, mnogo rijalitija, ljubavnih brodoloma i svega je iza nas i onda se razumemo i nekako je drugačije kad je neko prošao istim putem da te razume. Ne znam jednostavno rečima opisati koliko mi je stalo do nje kao prijatelja i da je dobro, da je nasmejana i srećna jer zaista to zaslužuje - rekao je Filip Car i dodao:

- Rođeni smo na isti dan i oboje potičemo iz porodica koje nisu uobičajene kada su rijaliti igrači u pitanju, malo i mi i naše porodice odskačemo od većine tamo, a kako sam rekao, jedno drugo razumemo i volimo da se šalimo i onda stvarno bude super. Jako bi voleo da dođe ponovo na malo duže i da upozna celu moju porodicu, prijatelje i sve jer mislim da smo ja i ona prijatelji za života - poručio je Filip za "Pink.rs", koji je od Tiktoka i rijaliti programa zarađuje ogromne sume novca.

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