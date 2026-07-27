Pevačica Sanja Vučić otvoreno je govorila o borbi sa depresijom, te tvrdi da nije bilo lako izboriti se sa stanjem u glavi.

Ona se slomila u emisiji na pomen oca, pa je otkrila zbog čega su emocije sveže kao i prvog dana.

- Imala sam depresivne faze, ali to bih najviše pripisala, svom stanju organizma ili ti, imam Hašimoto, imam problem sa štitnom žlezdom. I, ovaj, pre nego što sam zapravo shvatila sa čim se borim, ja sam imala, uhm, padove u raspoloženju prevashodno i to bih mogla da opišem kao depresivne faze koje, koje su imale oscilacije i do te mere da, ono, kao sednem i ne znam, ne znam koja, koja radost može, da mislim, da će u životu da me pokrene jer nisam videla radosti u svojoj okolini i pomešaš to sa, i sa možda nekim lošim međuljudskim odnosima i emotivnim.

"Ocu nisam rekla sve što sam htela"

Na pomen oca, sitacija se promenila u sekundi.

-Patila sam što sam izgubila oca jer sam svesna činjenice da ga neću videti više nikada, što je šok za svaku živu osobu. To su momenti gde se osvrneš možda i na neke stvari koje si možda hteo da kažeš, a nećeš imati priliku - rekla je iskreno Sanja.

Alo/Blic

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