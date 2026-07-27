Delegacija Demokratske narodne partije (DNP) završila je višednevnu radnu i zvaničnu posetu Vašingtonu i Kapitol hilu, tokom koje je održala niz sastanaka sa američkim zvaničnicima, kongresmenima, predstavnicima uticajnih organizacija i spoljnopolitičkim ekspertima, saopšteno je iz te partije.

Kako navode, predsednik DNP-a Milan Knežević i poslanik Vladislav Bojović razgovarali su sa kongresmenkom Anom Paulinom Lunom, članicom srpskog kokusa u američkom Kongresu, sa kojom je dogovoren nastavak institucionalne saradnje i afirmacija prava srpskog naroda u Crnoj Gori.

Delegacija se sastala i sa Džordžom Barberom, saradnikom kongresmena Varena Dejvidsona, a tema razgovora bila je unapređenje ekonomske saradnje i spoljnotrgovinske razmene između dve države.

Tokom posete održani su i sastanci sa Markom Ivanyjem, predsednikom Republikanske nacionalne obnove i saradnikom pokojnog Čarlija Kirka, kao i sa Ernestom Gonzalesom, direktorom za politički marketing u Američkoj konzervativnoj uniji (CPAC). Iz DNP-a navode da je dogovoreno učešće njihovih predstavnika na predstojećim konferencijama CPAC-a u novembru ove i aprilu naredne godine.

Delegacija je razgovarala i sa Markom Episkoposom, ekspertom za spoljnu politiku Kvinsi instituta i profesorom na Merimount univerzitetu, o geopolitičkim prilikama i političkoj situaciji u Crnoj Gori.

Kako je saopšteno, sagovornici u Vašingtonu upoznati su sa, kako navode iz DNP-a, položajem srpskog naroda u Crnoj Gori, pitanjem normiranja srpskog jezika kao službenog, problemom dvojnog državljanstva za građane poreklom iz Crne Gore koji žive u inostranstvu, dešavanjima u Botunu, kao i potrebom očuvanja jedinstva Srpske pravoslavne crkve i donošenja zakona o državnim simbolima i dvojnom državljanstvu.

Iz DNP-a poručuju da je poseta ostvarila značajne rezultate u jačanju međunarodnih kontakata i predstavljanju politike stranke, te najavljuju nastavak diplomatskih aktivnosti i saradnje sa partnerima u Sjedinjenim Američkim Državama.

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