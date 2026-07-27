Nataša Rodić ponovo je privukla pažnju javnosti nakon što je na društvenim mrežama podelila kadrove iz privatnog života, a u pitanju je sadašnji dečko.

Sestra Bogdane Ražnatović i Bojane Šijan objavila je trenutke u kojima uživa u romantičnoj atmosferi sa emotivnim partnerom, čiji identitet i dalje vešto krije.

Na snimcima se vidi kako izabranik sipa piće dok zajedno uživaju pored vode i posmatraju zalazak sunca.

Ipak, jedan detalj posebno je privukao pažnju njenih pratilaca - ruka njenog partnera, na kojoj se vide upečatljive tetovaže i luksuzni zlatni sat.

Iako Nataša još uvek nije otkrila ko je muškarac koji joj je osvojio srce, objave su izazvale brojne komentare i nagađanja među pratiocima.

Posvetila se poslu

Inače, Nataša se poslednjih godina posvetila biznisu, a osim što vodi svoj posao sa burgerima, prema pisanju medija, kupila je četiri garsonjere u blizini Hrama Svetog Save koje planira da izdaje.

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