Takođe je naveo da je to izneo u telefonskim razgovorima sa visokom predstavnicom Evropske unije (EU) za spoljnu politiku Kajom Kalas i ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom. Nakon te diplomatske izjave, proiranski Telegram kanal "Middle East Spectator" objavio je mapu u kojoj se tvrdi da se cela Ukrajina nalazi u operativnom dometu iranskih balističkih raketa, posebno ističući sistem "Horamšahr-4". Ovu informaciju nisu potvrdili zvanični izvori iranske vlade, prenosi "Večernji list".

I portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova, Esmail Bagei, osudio je danas napad Ukrajine na iransko plovilo u Kaspijskom moru, navodeći da Iran neće ostati nem na ovaj nezakoniti čin, prenela je agencija Irna.

Bagei: "Iran neće ostati nem na ukrajinski napad"

Bagei je na konferenciji za novinare takođe naveo da je ovaj napad predstavljao čin suprotan Povelji UN i opasan avanturizam.

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova prethodno je saopštilo da je napad koji se dogodio u ranim jutarnjim časovima pre dva dana, izazvao eksploziju na brodu i da je predstavljao kršenje člana 2, stav 4 Povelje UN, kao i čin agresije koji bi mogao dodatno da proširi sukob.

"Napad ukrajinskih snaga na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru predstavlja nastavak neprijateljskog i nerazumnog pristupa tog režima prema Islamskoj Republici Iran", navodi se u saopštenju iranskog Ministarstva spoljnih poslova na Telegram kanalu.

Bagei se na današnjoj konferenciji za štampu osvrnuo i na pitanje o sudbini memoranduma o razumevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i mogućnosti da on posluži kao osnova za eventualne buduće pregovore.

- Situacija je jasna. Imali smo memorandum o razumevanju u kojem su obaveze strana bile jasno definisane. Manje od 22 ili 23 dana nakon potpisivanja tog memoranduma, SAD su ga prekršile, i to ne samo deo, već čitav mehanizam predviđen tim memorandumom - naveo je portparol.

On je dodao da je prirodno da nijedan sporazum ne može da se sprovodi jednostrano, pa je, shodno tome, Iran obustavio ispunjavanje svojih obaveza.

- O tome kojim ćemo putem krenuti u budućnosti razgovaraćemo kada dođemo do te faze. Međutim, jedna stvar je jasna, a to je da ni pod kojim uslovima nećemo praviti kompromise u pogledu principa i temelja koje smo definisali kao svoje nacionalne interese i bezbednost -zaključio je Bagei.

Sibiha: "Iran podstiče rat slanjem oružja Rusiji, nema pravo da se pretvara da je žrtva"

Ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sibiha izjavio je danas da Iran podstiče rat Rusije slanjem oružja i da nema pravo da se pretvara da je žrtva, reagujući na izjavu, preneo je Ukrinform.

- Pretnje Irana su neopravdane i neosnovane. Režim u Teheranu je direktan saučesnik u ruskoj agresiji protiv Ukrajine, podstičući rat Moskve oružjem koje ubija Ukrajince od 2022. godine - rekao je Sibiha na konferenciji za novinare.

Sibiha je naveo da Iran nema pravo da se pretvara da je žrtva i da opravdava svoje pretnje, kako je ocenio, "apsurdnim pozivanjem na Povelju Ujedinjenih nacija".

- Iran svojim izjavama takođe pokušava da skrene pažnju međunarodne zajednice sa ruskog terora protiv civilnog brodarstva u Crnom moru koji ugrožava globalno snabdevanje hranom - tvrdi Sibiha.

Naveo je da takvi pokušaji neće uspeti.

- Ruski napadi na slobodu plovidbe biće u fokusu današnjeg hitnog sastanka Saveta bezbednosti UN i očekujemo snažan odgovor međunarodne zajednice - poručio je Sibiha.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ranije je saopštio da su Odbrambene snage Ukrajine u Kaspijskom moru napale ratni brod i plovila koja su bila uključena u prevoz vojnog tereta sa Iranom.