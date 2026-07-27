Pevačica Mina Kostić svaki trenutak koristi za odmor i oporavak od svega ružnog što je iza nje, a verenik mane Ćuruvija Kasper se trudi da iskoristi svaku priliku i svojoj dragoj uputi reči podrške.

Sada se pojavila slika na kojoj se vidi kako uživaju zajedno, a jasno je više nego ikada da se pevačica lepo oporavlja od svega kroz šta je prošla.

"Život je moju Minu pokušao da ubedi kako se odustaje. Ona je životu pokazala kako izgleda žena koja nikada ne odustaje. Moj ponos!", napisao je Kaper uz emotikon belog srca.

Odmah mu odgovorila

Pevačica mu je ubrzo odgovorila : "Volim te", takođe uz emotikon belog srca.

Na fotografiji se Mina osmehuje i deluje zadovoljno situacijom, a svi se pitaju kada će pevačica ponovo stati pred kamere.

Podsetimo, Mina Kostić hospitalizovana je 31. maja u psihijatrijsku ustanovu kada je dovedena u pratnji policije zbog agresivnog ponašanja. Nakon izlaska iz "Laze", po Kostićevu su došla njena braća kao i verenik Mane Ćuruvija Kasper, koji ju je redovno obilazio dok je bila na lečenju.

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