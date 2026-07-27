Politikolog Ivan Mezjuho izrazio je mišljenje da je napad Ukrajine na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru zločin prema međunarodnom pravu i da bi mogao da pogorša odnose Kijeva sa Teheranom.

U komentaru za Lenta.ru, on je sugerisao da ukrajinske vlasti namerno eskaliraju sukob i pokušavaju da u njega uključe više učesnika kako bi potom obezbedile dodatno finansiranje od evropskih zvaničnika.

Prema Mezjuhu, antiiranska retorika i postupci Volodimira Zelenskog čine normalizaciju odnosa između dve zemlje sve manje verovatnom.

„Na diplomatskom nivou, Zelenski bi na kraju mogao da postigne situaciju u kojoj će Iran u nekom trenutku jednostavno prekinuti diplomatske odnose sa Ukrajinom“, rekao je politikolog.