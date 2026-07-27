Mesec dana nakon što je album „Caka“ osvojio digitalne platforme, muzičku scenu i publiku širom regiona, pop zvezda Milica Pavlović predstaviila je i njegovo fizičko premijum izdanje, upakovano u luksuzno, kolekcionarsko pakovanje namenjeno svima onima koji žele da deo ove ere imaju u svojoj kolekciji.

Limitirano pakovanje rađeno po svetskim standardima samo je još jedan dokaz da Milica Pavlović ne prati, već diktira trendove u regionalom šoubiznisu, a fanovima je otkrila da i sama obožava fizička izdanja te je za nju to jedan mali ritual.



Šesti studijski album od samog objavljivanja izazvao je ogromnu pažnju javnosti.

Projekat na kojem se radilo pune dve godine doneo je potpuno novi zvuk, moderan produkcijski pristup i vizuelnu estetiku koja je pomerila granice domaće muzičke scene.



Kroz deset novih pesama, uz uvodni i završni intro/outro, „Caka“ je potvrdila da Milica nastavlja da postavlja nove standarde kada su u pitanju muzička izdanja.



Na albumu su radili brojni renomirani autori i producenti iz regiona i inostranstva, među kojima se posebno izdvaja grčki hitmejker Fivos, dok značajan autorski pečat nose i tekstovi legendarne Ljiljane Jorgovanović, čime je „Caka“ dobila posebnu emotivnu i umetničku vrednost.

Upravo spoj različitih autorskih senzibiliteta, među kojima su i Aleksandra Milutinović, Vladimir Uzelac, Dejan Kostić, Braja i mnogi drugi, stvorio je projekat koji je publika od prvog dana prepoznala kao jedno od najznačajnijih ovogodišnjih izdanja.

Da interesovanje za album ne jenjava potvrđuju i brojke. Mesec dana nakon objavljivanja, spotovi za naslovnu numeru „Caka“ i pesmu "Ti me nerviraš“ i dalje se nalaze među najslušanijim i najgledanijim muzičkim sadržajima na jutjub trending listi, dok pesme sa albuma svakodnevno osvajaju nove slušaoce.

U vremenu kada se muzika gotovo u potpunosti konzumira putem digitalnih platformi, fizička izdanja albuma postala su prava retkost. Upravo zato Milica Pavlović odlučila je da i album „Caka“ dobije svoje luksuzno CD izdanje – kao trajnu uspomenu za publiku koja je prati godinama. Na taj način nastavila je tradiciju koju neguje od početka karijere, jer je i prethodnih pet studijskih albuma dobilo svoje fizičko izdanje, verujući da njeni najverniji fanovi zaslužuju da uz muziku imaju i nešto što će sa ponosom čuvati u svojoj kolekciji.

Komentari publike

Koliko su ponosni na činjenicu da je Milica odlučila da objavi i svoj šesti projekat u luksuznom premijum izdanju svedoče komentari njenih fanova na društvenim mrežama: "Milica fizičkim izdanjem rešila radne i AI pevače, kao i botove propalih pevačica". "Ona na pravi način pokazuje kako se poštuje publika". "Dokazala je da je najbolja, zato je trn u oku drugima". "Diskovi. Priroda se obnavlja", samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

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