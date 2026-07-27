Spisateljica Vedrana Rudan, koja već neko vreme vodi tešku životnu bitku sa kancerom, ponovo je duboko potresla ceo region svojom najnovijom kolumnom.

Ona tvrdi da sada porodica brine o njoj, kao i da je u grupi sa pacijentima kod kojih je bolest uzela maha.

-U grupi sam 'onih kojima je najteže'. Zato znam da mi nije najteže. Umreću, umreće i drugi," napisala je Rudan, pa se emotivno dotakla i nege koju joj u ovim teškim danima pruža porodica: "Trenutno sam kod kuće. O meni brine porodica. Supa, čaj, hrana čvrsta, meka, pranje na krevetu... Glumim kako dremuckam. Sramota me je. Na koje sam grane pala. Kad im to kažem čujem samo jednu rečenicu - ti si naša".

Opisala kako joj je u bolnici

Prisećajući se dugih, besanih noći u bolnici, Vedrana nije mogla da sakrije neizmerno divljenje prema sestrama koje uprkos iscrpljujućim smenama svaki posao obavljaju sa osmehom.

-Čija sam kad sam u bolnici danju i noću, kad u tri ujutro osetim ruku na čelu, kad u pet sestre vidim kako odnose moj otpad koji se meni beskrajno gadi... Nisam bogata, da jesam, dala bih im sve što imam - rekla je ona ranije.

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