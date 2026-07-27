Veljko Ražnatović vratio se nedavno iz Španije, gde je bio da dočeka svog sestrića, malenog Ilijana, a sada je pokazao kako krstari Dunavom.

On je sa svojim prijateljima odlučio da se provoza rekom i uživa u sunčanom danu. I dok je Veljkov prijatelj vozio gliser, on je uživao u vožnji.

U jednom trenutku zaustavili su se na reci, što je Veljko iskoristio kako bi se fotografisao.

On je pozirao u kupaćem kostimu, stegnutih mišića i pokazao rezultate mukotrpnih treninga.

Isklesani mišići Veljka Ražnatovića privukli su veliku pažnju na mrežama, a on je na račun svog izgleda pobrao brojne komplimente.

Vratio se nedavno iz Rusije

Inače, Cecin sin se nedavno vratio iz Rusije, gde je sa svojim trenerom trenirao, kako bi se vratio u formu nakon povrede, koja ga je na neko vreme zaustavila u treninzima.

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