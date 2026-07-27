Pevač Šako Polumenta šokirao je kada je priznao da je prevario suprugu, ali je na kraju seo preko puta nje i sve priznao.

Pevač je naime, imao trenutke kada je vrlo burno živeo, a drugi su mislili da je veran, pa se za sve saznalo.

- Imao sam mnogo ljubavnica, zna to moja žena. Ona i ja nismo bili zajedno 4 godine. Od 1995. do 2010. smo bili zajedno, ali smo stavili tačku. Dobijao sam svašta nešto od ljubavnica i devojka, i donji veš su skidale baš na stejdžu. Nisam nikada rekao da sam oženjen ni jednoj - pričao je Šako svojevremeno.

Otkrio i kako se ispupio kod žene

Pevač tvrdi naime, da mu nikad nije bila namera da suprugu na bilo koji način ponizi.

- Neću svoju ženu da ponizim, ona je meni celog života nešto sveto. Imao sam ljubavnica posle 2010., ne kajem se, bilo mi je lepo. Nešto u tom trenutku nije radilo, ali moja žena je žena mog života, ona je junak. Ljubavnice su devojke koje pozdravljam, mi se i danas viđamo i popričamo. Ja sam mnogo puta bio izmirisan od ženskih parfema, a da nisam bio ni sa jednom - ispričao je pevač ranije.

Alo/Pink

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