Bokser Veljko Ražnatović zajedno sa suprugom Bogdanom otputovao je u Sevjilju, gde živi njegova sestra Anastasija koja se 15. jula porodila i dobila sina Ilijana, a mlada pevačica trudnoću je krila daleko od očiju javnosti, pa se sama vest o prinovi u porodici Gudelj bila iznenađujuća.

Za razliku od svog brata Veljka, Anastasija i njen suprug Nemanja potrudili su se da se venčanje, trudnoća i slavlje zbog prinove odigra u strogoj tajnosti, ali čini se da je brat Veljko "odao", te smo tako na društvenoj mreži Instagram imali prilike da vidimo žurku pokraj bazena gde su se Bogdana i Veljko zajedno sa članovima porodice Gudelj provodili do sitnih sati.

Interesantno je da nismo imali prilike da vidimo nijedan srpski običaj, pa je ostalo pitanje - da li se cepala košulja ili ipak ne?

Podsećanja radi, Ceca Ražnatović je sada progovorila o unuku, te otkrila da odmah po završenim poslovnim obavezama kreće put Španije kako bi ga videla.

- Presrećna sam, još nisam videla bebu, morala sam da odradim zakazani koncert, odmah u nedelju ujutru idem za Španiju. Prebogata sam žena kada su te stvari u pitanju, ne postoji ništa lepše. Sve je prolazno u životu, i novac i slava i bogatstvo i kojekakvi uspesi, kada imate zdravu porodicu i mnogo dece, ne postoji veća nagrada i veća sreća, to je dar od Boga - rekla je Ceca Ražnatović, i otkrila da nije bilo suza radosnica.

- Anastasija je odlično, beba je odlično. Videli smo se samo preko video-poziva. Veljko je već tamo sa Bogdanom, očekujem se i ja i stižem u nedelju. Mali se menja, svakim danom je drugačiji - rekla je Ceca i progovorila o Anastasijinoj odluci da ne otkriva javno da je trudna.

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