Veljko Ražnatović 15. jula postao je ujak malog Ilijana, koga mu je podarila sestra Anastasija. Tim povodom sa suprugom Bogdanom prvim letom otputovao je za Sevilju, a sada je došlo vreme za povratak u Srbiju, što je Cecin sin i pokazao na društvenim mrežama.

Naime, Veljko i Bogdana iz Španije su se vratili za Srbijz, a razlog je to što mladi bokser mora da se vrati treningu, pa već sada pravi raspored.

Velljkov trener iz Rusije je došao kako bi nastavio intenzivne pripreme Veljka Ražnatovića, zbog čega je vreme sa porodicom u Španiji bokser prekinuo.

Pokazao jutarnje razgibavanje

Veljko je na svom Instagramu objavio snimke svog jutarnjeg razgbavanja, a potom je odlučio da vreme sa trenerom provede i na kupanju.

Podsetimo, Veljko Ražantović ranije je govorio je da je Srbiju napustio kako bi se posvetio treninzima u Rusiji, gde je vežbao sa najboljim trenerima, nakon oporavka od povrede.

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