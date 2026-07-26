Najvažnije:

Ukrajinski napadi na „ruski Amazon” izazvali ogromne požare.

Dron oboren iznad vazdušnog prostora NATO-a.

Kolika je pretnja i da li bi NATO mogao da interveniše?.

Najmanje 10 poginulih i gotovo 100 povređenih na skupu odbrambene industrije u Kijevu.

Pet osoba poginulo u gradu-tvrđavi na istoku Ukrajine.

Šest osoba poginulo u ukrajinskom napadu, javljaju ruski mediji.

Zelenski se sledeće nedelje sastaje sa Trampom.

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Ruske snage napale Kijev, požari u tri gradska okruga

Rano jutros ruske snage su napale Kijev, a napadi su izazvali požare u Desnjanskom, Ševčenkivskom i Solomjanskom okrugu, saopštila je danas Državna služba za vanredne situacije Ukrajine.

Prema svedočenju spasilaca u Desnjanskom okrugu je izgorelo skladište, zajedno sa 10 automobila i kamionom na parkingu, prenosi Unian.

U Ševčenkivskom okrugu je izgorela napuštena četvorospratna zgrada, a požar i urušavanje objekta su prijavljeni u nestambenoj zgradi u Solomenskom, saopštili su spasioci i potvrdili da su svi požari ugašeni i nije bilo prijavljenih žrtava.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko je objavio da su ostaci drona pali na 18-spratnu zgradu u Ševčenkivskom okrugu i izazvali požar na 7. i 8. spratu.

Rusija saopštila da je gađala lučku infrastrukturu u Odesi, Nikolajevu i Čornomorsku

I tokom jučerašnjeg dana nastavljena je razmena udara između Rusije i Ukrajine.

Moskva je saopštila da je izvela napade na ukrajinsku lučku infrastrukturu u Odesi, Nikolajevu i Čornomorsku, navodeći da su pogođeni objekti koji služe za skladištenje vojnog tereta i snabdevanje ukrajinskih snaga.

Zelenski: Ukrajina nastavila dalekometne udare, pogođena rafinerija u Tjumenu

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da Kijev nastavlja da izvodi dalekometne udare na ciljeve u Rusiji kao odgovor na ruske napade. Prema njegovim rečima, pogođeni su objekti u nekoliko ruskih regiona, uključujući rafineriju u Tjumenu.

Ruske vlasti su potvrdile da je posle pada drona na tom području izbio požar.

Dan žalosti u Zaporoškoj oblasti posle napada na turistički centar

U Zaporoškoj oblasti proglašen je dan žalosti posle napada na turistički centar u Kirilivki. Prema podacima koje su objavile tamošnje vlasti, u napadu je poginulo 12 ljudi, među kojima i deca, dok je 19 osoba povređeno.

Zelenski tvrdi da Rusija priprema novu mobilizaciju uz pomoć Severne Koreje

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija priprema uslove za novu mobilizaciju i da planira angažovanje dodatnih 30.000 vojnika iz Severne Koreje. Kako je naveo, to pokazuju obaveštajni podaci Kijeva.

Peskov odbacio mogućnost zamrzavanja sukoba i ponovio uslove Moskve

Na diplomatskom planu, portparol Kremlja Dmitrij Peskov ocenio je da zamrzavanje sukoba nije moguće zbog, kako je naveo, stava Kijeva. On je to izjavio nakon predloga predsednika Kazahstana Kasima Žomarta Tokajeva da se borbe obustave i nastave pregovori. Peskov je poručio da Moskva ostaje pri svojim uslovima za okončanje sukoba.

On je ponovio da su uslovi za okončanje borbenih dejstava poznati i da sve može biti završeno vrlo brzo, ali da je odluka na Kijevu.

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