Dok Volkswagen širom Evrope sprovodi veliku transformaciju poslovanja i najavljuje značajno smanjenje broja zaposlenih u narednim godinama, pažnju javnosti privukao je nesvakidašnji projekat iz Poljske. Umesto novih mašina ili robota, kompanija je za održavanje jedne od svojih solarnih elektrana angažovala čak 100 ovaca.

Kako piše Poslovni.hr, reč je o projektu koji Volkswagen Poznan realizuje u saradnji sa kompanijom Quanta Energy u fabrici u poljskom gradu Vrešnja. Cilj je da se na jednom mestu spoje proizvodnja obnovljive energije, stočarstvo i istraživanja održivih modela upravljanja zemljištem.

Ovce umesto kosilica

Na lokaciji se nalazi velika solarna elektrana sa više od 31.000 panela, a umesto korišćenja mehanizacije za održavanje zelenih površina, Volkswagen je odlučio da taj posao prepusti životinjama.

Zbog toga je na područje elektrane dovedeno 100 ovaca autohtone poljske rase Velikopoljska, koje svakodnevno pasu travu između solarnih panela. Na taj način vegetacija se održava pod kontrolom bez dodatnih troškova za gorivo, održavanje mašina i ljudski rad.

Jedna od najvećih solarnih elektrana u Evropi

Solarna elektrana raspolaže instaliranom snagom od 18,3 megavata i smatra se jednim od najvećih industrijskih fotonaponskih sistema u Evropi.

Prema podacima kompanije, godišnje proizvodi dovoljno električne energije da pokrije približno četvrtinu potreba Volkswagenove fabrike u Vrešnji, jedne od najvažnijih proizvodnih lokacija ovog proizvođača u Evropi.

Korist imaju i životinje i elektrana

Projekat je osmišljen tako da koristi imaju obe strane. Ovce dobijaju velike površine za ispašu, dok im solarni paneli pružaju hlad tokom toplih dana i zaštitu od kiše i nepovoljnih vremenskih uslova.

Istovremeno, kompanija smanjuje potrebu za mehaničkim održavanjem terena i doprinosi smanjenju emisije ugljen-dioksida.

Naučnici prate rezultate

Projekat ima i naučnu dimenziju. Istraživači sa Univerziteta u Poznanju analiziraju kako prisustvo ovaca utiče na kvalitet zemljišta, biodiverzitet, mikroklimu i dobrobit životinja.

Rezultati bi mogli da pokažu da li ovakav model može da postane standard za održavanje velikih solarnih parkova širom Evrope, posebno u vreme kada se sve više ulaže u obnovljive izvore energije.

U isto vreme pripremaju velika smanjenja broja zaposlenih

Neobična vest stiže u trenutku kada Volkswagen prolazi kroz jednu od najvećih reorganizacija u svojoj istoriji. Kompanija je prethodnih meseci najavila planove za značajno smanjenje broja zaposlenih tokom narednih osam do devet godina, a u medijima se pominje brojka veća od 100.000 radnih mesta.

Ipak, za razliku od tema koje poslednjih meseci dominiraju automobilskom industrijom, ovog puta pažnju javnosti nisu privukli električni automobili, fabrike ili finansijski rezultati, već stado ovaca koje svakodnevno „radi“ među hiljadama solarnih panela.