Vrhovni komandant američke vojske na Bliskom istoku, admiral Bred Kuper preporučio je prekid bombardovanja oko Ormuskog moreuza jer je ono dostiglo granicu svoje efikasnosti, izjavila su danas dva izvora koja su upoznata sa njegovim stavom.

Izvori su za Aksios rekli da je preporuka Kupera, komandanta Centralne vojne komande Sjedinjenih Američkih Država (CENTCOM), zajedno sa preporukama drugih savetnika, uticala na odluku američkog predsednika Donalda Trampa da juče obustavi američke napade na Iran.

Tramp je juče, prvi put za dve nedelje, naredio američkoj vojsci da obustavi vatru i ne izvodi napade na iranske mete oko južne obale Irana i u oblasti Ormuskog moreuza a ta odluka je doneta nakon sastanka sa najvišim savetnicima i vojnim zvaničnicima koji su mu predstavili novi plan udara za taj dan.

U danima pre sastanka, Tramp je bio skloniji povratku u veće borbene operacije, ali njegov način razmišljanja je počeo da se menja u četvrtak uveče, rekli su izvori.

Admiral Kuper je dao svoje preporuke o daljem postupku Pentagonu, združenom načelniku štabova i Beloj kući, rekli su izvori.

On je naglasio da su dve nedelje udara u području Ormuskog moreuza značajno oslabile sposobnost Irana da napada brodove i da su određeni ciljevi bombardovanja uglavnom iscrpljeni.

Komandant CENTCOM-a je rekao da bi mogući sledeći korak bio nastavak velikih borbenih operacija kako bi se završilo 20 odsto ciljeva koje je američka vojska odredila, ali nisu realizovane tokom operacije "Epski bes".

Izvori su naveli da je admiral Kuper rekao da, ukoliko ne bude doneta odluka o povratku glavnim borbenim operacijama, nema smisla nastaviti bombardovanje.