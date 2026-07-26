Veterinarska služba reagovala je brzo i efikasno, prepoznala je promene kod životinja na vreme, odmah uzela uzorke i dostavila ih Veterinarskom specijalističkom institutu "Kraljevo", navodi se u saopštenju ministarstva.

Laboratorijska potvrda dobijena je za manje od 24 časa, nakon čega su bez odlaganja sprovedene sve propisane mere u cilju sprečavanja daljeg širenja bolesti, uključujući i humanu eutanaziju svih 127 grla na zaraženom gazdinstvu.

Kako je navedeno, leševi životinja neškodljivo su uklonjeni u skladu sa važećim propisima.

Ovo je prvo potvrđeno žarište boginja ovaca i koza u Srbiji u 2026. godini.

Tokom prošle godine zabeležena su tri žarišta, takođe na području Raškog okruga, koja su zahvaljujući brzoj i koordinisanoj reakciji veterinarske službe uspešno suzbijena.

Iskustvo stečeno tokom prethodne godine omogućilo je da nadležne službe i ovog puta reaguju pravovremeno, organizovano i efikasno.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić rekao je da država ima kapacitet i organizovane institucije i službe koje su spremne da brzo reaguju kada se pojavi rizik od zaraznih bolesti životinja.

To je, kako je naglasio, pokazano i u borbi protiv afričke kuge svinja, a stečeno iskustvo dodatno je unapredilo sistem nadzora i postupanja.

U slučaju prvog žarišta boginja ovaca i koza u ovoj godini, veterinarska služba je reagovala odmah, sve mere su sprovedene bez odlaganja i cilj nam je da bolest lokalizujemo i sprečimo njeno dalje širenje, naveo je ministar.

On je apelovao na sve proizvođače i odgajivače da budu odgovorni, poštuju propisane mere, sarađuju sa veterinarskom službom i da svaku promenu kod životinja ili sumnju na bolest odmah prijave, jer je pravovremena reakcija ključna za zaštitu njihovih gazdinstava i očuvanje stočnog fonda.

Boginje ovaca i koza predstavljaju veoma zaraznu virusnu bolest koja nastaje kada virus dospe u osetljivo stado, najčešće unošenjem zaražene životinje u stado ili kontaktom sa životinjama iz zaraženog područja.

Bolest se prenosi neposrednim kontaktom, sekretom iz nosa i očiju, promenama na koži i otpalim krastama, ali i posredno – preko kontaminirane odeće, obuće, opreme, vozila i stelje. Moguće je i širenje vazduhom na kraćim udaljenostima, kao i mehaničko prenošenje putem insekata.

Prvi klinički znaci najčešće se javljaju osam do 13 dana nakon infekcije. Simptomi uključuju povišenu telesnu temperaturu, bezvoljnost, gubitak apetita, smanjenu mlečnost, iscedak iz očiju i nosa, otežano disanje, kao i karakteristične čvoriće i kraste na koži.

Promene se najčešće uočavaju oko očiju, usta i nosa, na vimenu, repu i unutrašnjoj strani nogu. Kod jagnjadi i jaradi bolest može imati znatno teži tok, zbog čega je rana prijava od ključnog značaja.

Ministarstvo apeluje na vlasnike životinja da svaku sumnju na bolest odmah prijave veterinaru ili veterinarskoj inspekciji, da životinje koje imaju povišenu temperaturu, iscedak ili promene na koži odmah izdvoje, kao i da ne kupuju, ne prodaju i ne premeštaju životinje bez odobrenja veterinara.

Takođe, neophodno je ograničiti ulazak ljudi i vozila na gazdinstvo i redovno sprovoditi čišćenje i dezinfekciju opreme, obuće i prevoznih sredstava, a novonabavljene životinje potrebno je držati u izolaciji najmanje 21 dan i izbegavati mešanje stada na ispaši.

Posebno se napominje da se boginje ovaca i koza ne prenose na ljude i ne predstavljaju rizik po zdravlje stanovništva. Potrošači nemaju razloga za zabrinutost - meso i mleko koji potiču iz registrovanih i kontrolisanih objekata u legalnom prometu bezbedni su za upotrebu.

Na terenu se sprovode pojačan veterinarski nadzor, kontrola kretanja životinja i sve druge propisane mere.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede još jednom naglašava da su saradnja vlasnika životinja sa veterinarskom službom i prijava svake sumnje na bolest bez odlaganja od presudnog značaja za brzo lokalizovanje žarišta, zaštitu okolnih stada i očuvanje stočnog fonda, navodi se u saopštenju.