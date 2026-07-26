Pevač Alen Islamović tvrdi da mu je veštačka inteligencija predložila da snima pesme sa pevačica koji ne razumeju njegov jezik.

On je naime, za Alo! otkrio da sprema nove pesme, a progovorio je i o kolegama Goranu Bregoviću i Milici Pavlović, sa kojom nikako ne uspeva da se vidi.

-Kad pričamo o veštačkoj inteligenciji, ona jeste interesantan alat za rad, pa pitam oko novog albuma jer me zanima šta misli. Dobio sam interesantne odgovore, rekla mi je da mi je interesantna boja glasa i da bi trebalo da mi sviraju muzičari koji me ne razumeju. Na tom putu i radim, jer radim sa englezima, Nemcima i tako dalje. To će biti uskoro.

Što se dueta Bajage sa Devitom tiče, tvrdi da to nije čuo.

-Nisam čuo to šta je Bajaga uradio sa Devitom, a da li bih eksperimentisao, mislim da je ovo sa veštačkom intelifencijom upravo pravi eksperiment.

Kada su odnosi sa kolegam u pitanju, Alen je govorio je o Goranu Bregoviću i Indiri Radić, te tvrdi da tu trzavica nema.

-Sa Gorano sam dobar, da nismo dobri ne bismo ni radili zajedno, isto kao i sa Indirom. Sa Milicom Pavlović sam slabo u kontaktu, zvala mi je da gostujem kod nje, ali termini nikako ne mogu da se poklope. Imam novi album, nisam hteo duete sada, ali biće novih nada koje daju neku novu energiju - rekao je on.

Kada je recept za srećan brak u pitanju, otkrio je kako mu uspeva da nema trzavica.

-Ključ je razumevanje, zalivanje ljubavi, poštovanje osoba između sebe i sve onda funkcioniše sasvim normalno.

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