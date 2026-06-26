Majka Bogdane, Bojane i Nataše Rodić, Danijela Rodić, samo je jednom prilikom pričala o svojim zetovima.

Nedugo nakon što se njena ćerka Bogdana Ražnatović udala za Veljka Ražnatovića, i Bojana je stupila u brak sa Mirkom Šijanom, sinom folk pevačice Goce Božinovske.

Od tada porodični odnosi svih Rodića, te njihovih ćerki Bojane Šijan i Bogdane Ražnatović, intrigiraju domaću javnost. Budući da majka Bogdane Ražnatović ima samo reči hvale za Veljka, mnoge je zanimalo kako je tašta Danijela prihvatila drugog zeta.

Sve u svemu, majka Bogdane Ražnatović pođednako voli oba zeta i ne krije koliko je ponosna jer su obojica skromni i vredni.