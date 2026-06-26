Majka Bogdane, Bojane i Nataše Rodić, Danijela Rodić, samo je jednom prilikom pričala o svojim zetovima.
Nedugo nakon što se njena ćerka Bogdana Ražnatović udala za Veljka Ražnatovića, i Bojana je stupila u brak sa Mirkom Šijanom, sinom folk pevačice Goce Božinovske.
Od tada porodični odnosi svih Rodića, te njihovih ćerki Bojane Šijan i Bogdane Ražnatović, intrigiraju domaću javnost. Budući da majka Bogdane Ražnatović ima samo reči hvale za Veljka, mnoge je zanimalo kako je tašta Danijela prihvatila drugog zeta.
Sve u svemu, majka Bogdane Ražnatović pođednako voli oba zeta i ne krije koliko je ponosna jer su obojica skromni i vredni.
Mnogi su mislili da joj je Veljko malo draži jer živi u Titelu u kući porodice Rodić koja je pripala Bogdani nakon udaje i deo je njenog miraza, pa njega viđa češće, ali Danijela tvrdi da ne razdvaja zetove i da ih ceni pođednako.
Mirko Šijan o Rodićima
Podsetimo, Mirko je nedavno govorio o porodici Rodić.
- Uvek sam za pošten posao. To je moja porodica i naravno da ću pomagati, ali nisam zvanično zaposlen u firmi moje supruge i njenih roditelja - izjavio je Mirko, pa dodao:
- Moji tašta i tast su toliko vredni i radni da je to neverovatno. Takve ljude, verujte mi, nisam upoznao u svom životu. Ništa im nije teško, a, naravno, šta god treba, tu sam da im pomažem - poručio je sin Goce Božinovske za Starmagazin.
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