Rat u Ukrajini više nije samo regionalni sukob, već deo mnogo šireg globalnog konflikta između Zapada i savezništva koje čine Rusija, Kina, Iran i Severna Koreja, ocenjuju autori analize objavljene u američkom listu The Hill.

Mark Tot i penzionisani pukovnik Džonatan Svit tvrde da su još 2022. godine upozoravali da će ruska invazija prerasti u sukob daleko većih razmera, ali da Vašington i evropske prestonice dugo nisu prepoznale tu opasnost.

"Zapad nije povezao događaje"

Autori navode da su se tokom 2023. godine istovremeno intenzivirale aktivnosti Rusije, Kine, Severne Koreje i Irana, ali da zapadne zemlje nisu te događaje posmatrale kao deo jedinstvene geopolitičke slike.

Prema njihovom mišljenju, jedina država koja je od početka razumela razmere sukoba bila je Ukrajina.

Ocenjuju da je otpor Kijeva sprečio, kako tvrde, dalje jačanje ruskog uticaja i dao Zapadu vreme da se prilagodi novim okolnostima.

Tvrde da je Ukrajina promenila tok sukoba

U analizi se navodi da Ukrajina više nije isključivo u defanzivi, već da, prema mišljenju autora, uspešno koristi bespilotne letelice za napade na rusku energetsku i logističku infrastrukturu.

Autori tvrde da su ukrajinski napadi pogodili veliki broj ruskih rafinerija i distributivnih centara, što je, prema njihovoj oceni, dodatno opteretilo rusku ekonomiju.

Istovremeno ocenjuju da rat u Ukrajini utiče i na širu geopolitičku sliku, uključujući odnose Rusije sa Iranom, Sirijom, Severnom Korejom i Kinom.

Prema njihovom mišljenju, uspeh Ukrajine mogao bi da utiče i na kineske planove u vezi sa Tajvanom.

Autori zaključuju da, po njihovoj oceni, ishod ovog sukoba neće odrediti samo budućnost Ukrajine, već i odnos snaga u svetu, uz napomenu da Zapad, kako smatraju, tek treba da odluči da li će u potpunosti iskoristiti tu priliku.

Reč je o stavovima autora analize objavljene u listu The Hill, a ne o zvaničnim procenama američkih vlasti.

Izvor: The Hill