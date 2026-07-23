Pevačica Marija Šerifović doživela je pravu dramu na letovanju sa sinom Mariom.

Zbog nestašluka i akrobacija svog mezimca završili su u bolnici u Risnu.

Marija Šerifović i njen naslednik trenutno krstare Jadranskim morem, a pre dolaska u Hrvatsku boravili su u Crnoj Gori.

Pevačica je u svom novom vlogu prikazala kako su se provodili na crnogorskom primorju, ali je po dolasku u Hrvatsku progovorila i o neprijatnoj situaciji u kojoj su se našli.

"Završili smo u bolnici"

Dečak je skakao po asfaltu, nakon čega se u jednom trenutku povredio i pao, pa su morali da potraže pomoć stručnjaka.

- U Risnu smo završili na ortopediji, u bolnici, zato što je skakao. Imao je zavet i skok i pravo na rendgen. Ko hoće, može da čestita, ali sve je u redu – otkrila je Marija u svom videu, dok je u nastavku ponovo opominjala dečaka da ne skače kako se ne bi opet povredio.

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