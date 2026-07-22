Pevački par Iva Bojanović i Joca Stefanović krstili su danas sina Vukana, a ponosna mama podelila je fotografije sa crkvene ceremonije na Instagramu.

Ona i Joca su odabrali elegantne braon kombinacije, a ponosni tata nije mogao da sakrije sreću.

- Kršenje tvoje anđele naš. Slava Bogu, amin - napisala je pevačica na svom profilu.

O ružnim komentarima

Inače, Iva je otvoreno govorila o tome kako se nosi sa negativnim komentarima koji su vezanoi za to što je Joca mlađi od nje.

-Na početku mi je to jako smetalo jer mislim da ljudi pričaju nerealno stvari. Da, vidi se razlika, ali ne tako drastično i to je zato što Joca izgleda mnogo mlađe nego što jeste, a ja sam svakako pet godina starija. Više mi ne smetaju komentari, dosadni su sa tim komentarima da sam mu kao mama. Počela sam da ulazim na profile da vidim kakav profil osobe može da mi kaže tako nešto. To su uglavnom neke nesrećnice bez zuba, čupave, raspuštene, nikakve koje su mlađe od mene 15 godina, a deluju starije - rekla je ona ranije za Alo!

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