Voditelji i novinar Božo Dobriša ponovo se našao u centru skandala na primorju, kada je sreo pevača sa partnerom, dok je supruga bila na masaži.

Nakon što je Božo gostovao u emisiji kod Ognjena Amidžića i razotkrio gej aferu na estradnom nebu u kome su glavni akteri dva pevača i supruga jednog od njih, sada je usledio susret oči u oči, a Božo je za Alo otkrio i kako je sve izgledalo.

-Sasvim slučajno sam u supermarketu sreo poznatog pevača i njegovog dečka. Kroz osmeh sam ih upitao: „Gde vam je lepša polovina?”, na šta su mi odgovorili da je otišla na masažu.

Sve se dešavalo na moru

Njegov dečko je potom u šali dodao: „Ne digla se nikada!” Pevač me je tom prilikom pozvao na svoj nastup, jer za dva dana peva u Budvi.

Ispričali su mi i da su gledali AmiG Show te da su sigurni da je Zlata Petrović ukapirala o kome je reč, ali znaju da je ona dobra osoba i da to neće nikome otkriti. Kada sam pitao pevača zašto se ne razvede od supruge, objasnio mi je da je razlog podela imovine, budući da je u pitanju ogromno bogatstvo. ​Njegov partner mi je još kroz razgovor otkrio i da se pevačeva supruga s vremena na vreme viđa s jednim našim poznatim fudbalerom - otkrio nam je Božo.

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