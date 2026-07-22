"Otvorio sam oči i video je sa nožem u ruci". Ovim rečima je četrdesetogodišnji muškarac opisao trenutke užasa koje je doživeo u utorak uveče, kada ju je, nakon svađe sa partnerkom, video kako drži nož i odmah obavestio policiju.

Par je došao u Grčku na odmor iz Švajcarske, ali su bezbrižni trenuci dobili sasvim drugi tok. Kako je muškarac svedočio na sudu u Solunu, gde se slučaj vodio po skraćenom postupku, žestoko se posvađao sa svojom 32-godišnjom partnerkom i, kada je pomislio da se situacija smirila, legao je na krevet.

"Otvorio sam oči i video je kako drži nož u ruci. Bio sam veoma uplašen i pozvao sam policiju. Nisam znao šta drugo da uradim i kako da reagujem. Toliko toga se dešavalo, nisam znao kuda će to otići i kako će reagovati. Ali ne mislim da bi me zaista povredila“, svedočio je.

Naglasio je da mu se nakon incidenta žena, sa kojom je bio u vezi poslednje tri godine, izvinila.

U svoju odbranu, optužena je navela da je uzrok svađe sa njenim partnerom bila činjenica da su došli u Grčku na odmor, ali nisu pratili program koji je ona želela u pogledu aktivnosti i mesta koja bi posetili.

„Svi parovi se svađaju. Došli smo iz Ciriha da lepo provedemo odmor. Ali većinu vremena smo bili u kući. Dosadilo mi je što ne izlazim i što sam stalno kod kuće, pa sam ga zamolila da se ranije vrati u Švajcarsku.“

U vezi sa predmetnim incidentom, žena je tvrdila da je u pitanju bio nesporazum, jer je u tom trenutku izlazila iz kuhinje i stoga je držala nož u ruci, bez namere da preti svom partneru.

"Iznenadila sam se, ne znam kako su se stvari razvile, a moj partner je obavestio policiju", izjavila je.

Sud ju je na kraju proglasio krivom za nasilje u porodici i osudio je na šest meseci zatvora, uslovno na tri godine, prenosi grčki poral Pronjuz.

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