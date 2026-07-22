Kontroverzna bivša rijaliti učesnica, starleta Deniz Dejm svojim ponašanjem i izjavama često je šokirala javnost, a svojevremeno je tvrdila da je dobijala nepristojne ponude od političara, kao i to da je bila intimna sa pevačem, kom isprva nije htela da otkrije ime.

-Ima svašta nešto, ima onih koji žele samo da kucaju poruke, ima onih koji žele da napravim video kakav oni žele a ima i specifičnih zahteva. Neki žele da me vide uživo i da mi daju novac, ali to nikako ne dolazi u obzir, samo online, rekla je Deniz kod Ognjena Amidžića u emisiji.

"Mnogi traže diskreciju"

Ona kaže da je estrada puna onih koji su neverni, te i da se često javljaju.

- Ne mogu da otkrijem sva imena. Biću sada Deniz diskrecija, ima jedan poznat muškarac i mislim da je oženjen. Bio je političar, a postoji i jedan pevač. Svašta su mi pisali, imali su želje da se uživo vidimo, šta bi mi radili. Taj pevač je baš baš poznat, a još poznatiji od njega je i taj političar - rekla je pa je pomenula pevača:

-Ja imam dokaze za to, evo sada ću da vam pokažem, nakon tiktokera Vaj Vaja, ja sam bila i sa Džordžijem, ali dobro, to je sve prošlost.

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