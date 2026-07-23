Glumac Zoran Rankić, koga će domaća publika zauvek pamtiti po upečatljivoj ulozi Popare u kultnoj seriji „Srećni ljudi”, preminuo je 9. decembra 2019. godine u 84. godini života.

Iako je svoj privatni život krio od očiju javnosti, njegov kraj obeležile su duga bolest i smrt u beogradskom staračkom domu.

Brojne uloge mnogi pamte i dan danas, a često se prepričava i to da je glumcu samo par kolega došlo na sahrani.

Nakon duge i teške bolesti, Rankić je preminuo u staračkom domu u Beogradu. Iako se u javnosti spekulisalo da je umro potpuno usamljen, njegova bliska prijateljica Zvezdana Stanković, autorka monografije o njemu, istakla je da je on do samog kraja bio stvaralački aktivan.

O njegovim knjigama

Zoran je uspeo da završi svoje knjige „Neobjavljeno vreme” 1 i 2 u odličnoj mentalnoj kondiciji, svega mesec ili dva pre nego što je doživeo moždani udar.

Na večni počinak ispratilo ga je tek tridesetak ljudi, a od brojnih kolega glumaca sahrani su prisustvovali samo Vlasta Velisavljević i Ljiljana Lašić.

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