Đanijeva supruga Slađana Trajković otkrila je da je pre moždanog udara, zbog kog je pre nekoliko godina završila u bolnici, imala još nekoliko blažih, a koje je preživela na nogama.

Naime, ona je otvoreno govorila o tome kroz šta je prošla, a detalji lede krv u žilama.

-Imala sam moždani udar. Nisam imala pojma, boleo me je vrat jako, otišla sam u Klinički centar i tako saznala. Snimili su, pa smo radili detaljne pretrage i nalaze. Uplašili smo se svi kad smo čuli dijagnozu, Đani se baš zabrinuo, nije mala stvar. Hvala bogu pa nemam posledice, Bog me sačuvao jer sam dobar čovek. Sada imam savete lekara, šetnje i potpuno menjam režim ishrane, pazim se - rekla je Slađa jednom prilikom za medije.

Nije ni slutila šta se dešava

Slađa isprva, nije imala pojma šta se dešava, te tvrdi da ju je sam Bog spasio, a Đani je otkrio za javnost šta se zapravo desilo.

-Pomerio joj se pršljen oko vrata. Zabrinuo sam se za nju sve vreme dok je bilo snimanje emisije, jer je bila na magnetnoj rezonanci. Morao sam da je zovem, šta nih ja bez moje Slađe. Nosila je kragnu. Uvek mnogo vodim računa o Slađi. Ona je moje sunce i ne bih voleo da joj se ikad nešto desi. Vodimo računa jedno o drugom, ona pazi na mene, ja na nju i mnogo me je potresno kad je bila bila u bolnici. Srećom, sve je posle dobro prošlo. Pre tog jakog moždanog bilo je više manjih, ali nisam ni znala - rekao je za Blic.

BONUS VIDEO: