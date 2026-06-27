Pevačica Borka Mihajlović, majka muzičke zvezde Aleksandre Prijović, odlučila je da vrele letnje dane provede na plaži. Za uživanje na suncu odabrala je bikini, a fotografijama koje je podelila na društvenim mrežama privukla je veliku pažnju svojih pratilaca.

Borka Mihajlović je objavila Instagram stori na kojoj je pokazala zavidnu figiru u žutom kupaćem kostimu, u šestoj deceniji života. Mnogi misle da je mlađa, baš zbog ovakvog izgleda, a Borka je rođena 1974. godine, odnosno, ima 52 godine.

Stori je bojavila uz pesmu "Crvene jabuke" koja nosi naziv "Malo ćemo da se kupamo".

Na moru sa zgodnim dečkom

Borka Mihajlović, majka muzičke zvezde Aleksandre Prijović, već godinama uživa u skladnoj ljubavi sa svojim partnerom Fahrudinom Buljubašićem. Par je odlučio da vreli letnji period provede na moru, odakle su se oglasili prelepom zajedničkom fotografijom sa plaže.



Na selfiju koji je Borka podelila na društvenim mrežama, ona pozira sa modernim žutim šeširom i naočarima za sunce, dok Fahrudin sedi tik uz nju u beloj majici.

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