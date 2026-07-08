Danas je gotovo nezamislivo leto bez bikinija, ali kada je prvi put predstavljen javnosti izazvao je pravu buru. Kupaći kostim koji je 1946. godine šokirao svet zbog kroja koji je otkrivao više kože nego što je tada bilo prihvatljivo, danas je jedan od najprepoznatljivijih simbola letnje mode.

Osam decenija kasnije bikini je prošao put od zabranjenog odevnog komada do modnog klasika, a savremeni modeli pomeraju granice više nego ikada ranije.

Kako je nastao bikini?

Bikini je prvi put predstavljen 5. jula 1946. godine u pariskom bazenu Piscine Molitor, a osmislio ga je francuski dizajner i inženjer Lui Rear.

Njegov dvodelni kupaći kostim bio je toliko provokativan za tadašnje standarde da su profesionalne manekenke odbile da ga nose. Na kraju ga je predstavila egzotična plesačica, što je dodatno privuklo pažnju javnosti.

Rear je svom izumu dao ime Bikini, po istoimenom atolu u Tihom okeanu, gde su neposredno pre toga izvedena američka nuklearna testiranja. Želeo je da poruči da će njegov novi kupaći kostim imati "eksplozivan" efekat na javnost.

Zašto je bikini bio zabranjivan?

Reakcije su bile burne. Mnogi su bikini smatrali nepristojnim i moralno neprihvatljivim, jer je otkrivao stomak, leđa i veći deo nogu – što je za posleratno društvo predstavljalo radikalnu promenu.

Tokom četrdesetih i pedesetih godina prošlog veka u mnogim evropskim zemljama važila su stroga pravila oblačenja na plažama i bazenima.

Na pojedinim kupalištima u Nemačkoj bikini nije bio dozvoljen, dok je u delovima Francuske bio zabranjen na javnim plažama.

Šezdesete su promenile sve

Društvene promene koje su usledile tokom šezdesetih i sedamdesetih godina značajno su promenile odnos prema modi i ženskom telu.

Seksualna revolucija, razvoj pop kulture, filmska industrija i modna fotografija doprineli su tome da bikini postane simbol slobode, samopouzdanja i modernog načina života.

Ono što je nekada izazivalo osudu postalo je deo svakodnevne letnje garderobe širom sveta.

Savremeni bikini pomera granice

Tokom decenija bikini nije menjao samo popularnost već i izgled. Danas postoji veliki broj modela – od klasičnih dvodelnih kupaćih kostima do minimalističkih mikrobikinija koji se sastoje od svega nekoliko uskih traka tkanine.

Pored funkcionalnosti, bikini je postao i modni izraz ličnog stila. Društvene mreže dodatno su uticale na razvoj trendova, pa se danas velika pažnja posvećuje krojevima, bojama i načinu na koji se kupaći kostimi predstavljaju.

Više od kupaćeg kostima

Istorija bikinija pokazuje koliko se društveni stavovi mogu promeniti za svega nekoliko decenija. Nekada simbol pobune protiv tadašnjih moralnih normi, danas je jedan od najprodavanijih modnih komada svake letnje sezone.

Iako se krojevi iz godine u godinu menjaju, jedno je ostalo isto – bikini i dalje izaziva pažnju i predstavlja mnogo više od običnog kupaćeg kostima. Za jedne je simbol slobode i samopouzdanja, za druge modni trend koji se neprestano razvija, ali njegova priča i osamdeset godina nakon nastanka i dalje privlači interesovanje širom sveta.