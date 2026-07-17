Sekretarijat za javni prevoz saopštio je da se autobuska linija 26L privremeno ukida na osnovu Rešenja Sekretarijata za saobraćaj o tehničkom regulisanju saobraćaja.

Odluka je doneta nakon zahteva Javnog preduzeća "Putevi Beograd".

Razlog zabrana za teška vozila

Kako je navedeno u saopštenju, Ulicom vojvode Vlahovića zabranjen je saobraćaj vozilima čija najveća dozvoljena masa prelazi 3,5 tone.

S obzirom na to da autobusi na liniji 26L premašuju dozvoljenu težinu, linija je ukinuta do daljeg.

Za sada nije saopšteno kada bi linija mogla ponovo da bude vraćena u redovan režim saobraćaja.

Putnici koji koriste liniju 26L moraće do daljeg da koriste alternativne linije gradskog prevoza, dok će o eventualnom vraćanju linije u saobraćaj javnost biti naknadno obaveštena.