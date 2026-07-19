Pevačica Suzana Jovanović oduvek je važila za jednu od najlepših muzičkih zvezda na estradnom nebu, godinama na internetu nije mogla da se nađe, fotografija udovice Saše Popovića, u kupaćem kostimu, te je javnost bila prilično iznenađena kada je na društvenoj mreži Instagram njena koleginica krišom objavila Suzaninu fotku sa plaže.

Naime, Suzana je jednom prilikom letovala u Opatiji sa koleginicom Jelenom Karleušom koja je bila oduševljena Suzaninom figurom u pedesetim, pa je tako sasvim slučajno javnosti pokazala kako starija koleginica izgleda kada je van studija.

Komentari su se nizali, a jedno je sasvim sigurno: Suzanina lepota i šarm ne prolaze i smelo gazi godine koje joj ne mogu ništa!

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