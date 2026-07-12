Poznata domaća dreg kraljica, voditeljka i influenserka Aleksis Plastik napadnuta je i izbodena sinoć u gradskom prevozu na Slanačkom putu.

Ona se odmah oglasila na društvenim mrežama i podelila sa pratiocima detalje drame kroz koju je prošla, a poruke podrške stizale su joj sa svih strana.

Kako je objavila na svom Instagram profilu, sve je počelo kada je nepoznata devojka sela pored nje u autobusu, a onda se desio incident.

-Upravo sam napadnut u gradskom prevozu. Devojka me je ubola ključem u nogu. Krenula je da sedne pored mene, gurnula me je, krenula je da se raspravlja sa mnom. Vidno psihički nenormalna. Krenula je da me gura, da me udara. Ja sam joj, pošto je žensko, rekao bukvalno: "Od***i". Ona je potom izvukla ključ, zaletela se ka meni. Pre toga me je ogrebala po oku. Zaletela se ka meni, da je nisam nogom odgurnuo od sebe, ona bi me verovatno ubola u glavu - napisala je Aleksis, a pravo ime joj je zapravo Aleksandar S.

Vređan je sve vreme

Osim toga, bila je izvređana na osnovu seksualne orijentacije, što je takođe otkrila.

- Prvo sam bio kod ortopeda. Ušivali su mi mišić. Bio sam i kod očnog. Ova situacija nije naivna. Moglo je da se završi puno gore. Bila je spremna da me ubode u grudi ili u lice da je nisam odgurnuo nogom i da je ljudi posle nisu zadržali, bilo je vređanja, svega - objasnio je Aleksandar.

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