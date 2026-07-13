Jovana S. (21), iz sela Vrtište kod Niša, nastradala je u saobraćajnoj nesreći koja se u subotu dogodila na magistralnom putu Kotor-Nikšić, kod mesta Lipci, kada se minibus, koji je vraćao srpske državljane sa pokloničkog putovanja u manastir Ostrog, prevrnuo.



Tom prilikom povređeno je 16 putnika, među kojima je i njena sestra Jana, kao i nekoliko dece.

Desetogodišnji dečak, koji je zadobio povrede glave i grudnog koša, nakon reanimacije je prebačen u Klinički centar Crne Gore u Podgorici. Ostali povređeni, prebačeni su u Specijalnu bolnicu za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju "Vaso Ćuković" u Risnu.

Vest da je Jovana nastradala u Crnoj Gori, ožalostila je meštane Vrtišta. U porodičnoj kući, danas nije bilo nikoga, a prema rečima komšija, Jovanina i Janina majka otputovala je u Crnu Goru.

- Jovana je sa sestrom bila na letovanju u Stolivu - priča njihova komšinica Marina P. - Tokom boravka odlučile su da posete manastir Ostrog. U sredu je trebalo da se vrate kući. Čula sam da je u povratku iz manastira vozač zaspao i da se tako dogodila nesreća. Jovana je sedela do prozora, a njena sestra pored. U trenutku udarca, izletela je iz kombija kroz staklo. Mojoj Joki, nažalost, nije bilo spasa.

Marina kaže da je njen unuk Aleksandar poslednjih pet godina bio u vezi sa Jovanom. Kada je čuo šta se dogodilo, krenuo je sa njenom majkom u Crnu Goru.

- Otišli su u našu ambasadu da vide šta treba da se njeno telo transportuje u Niš. Moj unuk i Jovana su planirali da uskoro počnu da žive zajedno, da iznajme stan. Nedavno se bila zaposlila, bila je tako srećna. Uvek je bila vesela, mila, draga. Nemam reči da opišem svoju tugu. Jana je u bolnici, nije u životnoj opasnosti, ali samo ona zna koliko joj je teško što je gledala kako joj sestra strada. Na njene oči izletela je kroz staklo.

Kako je saopštila Uprava policije Crne Gore, udes se dogodio oko 13.10, kada je minibus, kojim je upravljao Lj. M. (68) iz Kotora, udario u kamenu kosinu sa desne strane kolovoza, nakon čega se vozilo prevrnulo. Policija je navela da je uviđaj obavljen po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru, dok se uzrok nesreće i dalje utvrđuje.

(Novosti)