Pevačica Nela Vidaković pojavila se večeras na promociji nove pesme Žarka Gligića u Beogradu, te je stala pred domaće medije i progovorila o trenutnom stanju na muzičkoj sceni.

Ona je pecnula Malu Canu, što je mnoge začudilo, budući da je nedavno ostala bez supruga Andrije Bajića.

- Ja sam imala prilike da ih upoznam. Ne znam šta ona peva, možda sam i čula neku pesmu, ali ne mogu da se setim. Nemam ništa protiv razlike u godinama. Ne znam šta bih rekla za Canu. Naletela sam na par snimaka, teško je, vidi se da žena tuguje. Ja sam potekla iz porodice u kojoj je bio nesklad, pa me to pogodi. Ne znam kako im je bilo, nisam živela sa njima - rekla je Nela.

O svađi sa Jovanom Jeremić

Kada je rasprava sa Jovanom Jeremić u pitanju, Nela tvrdi da nisu zakopale ratne sekire.

- Nije došlo do pomirenja. To je prošlost. Sve što uradim u momentu, uradim jer sam se tako osećala. Ubuduće ću da pazim kod koga i gde ću da idem. Hoću da me ljudi poštuju, jer ja poštujem druge - objasnila je ona.

Alo/Telegraf

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