Savetnik ukrajinskog Ministarstva odbrane Serhij Beskrestnov, poznat po pozivnom znaku "Fleš", upozorio je da bi Rusija mogla da intenzivira napade na ciljeve koji se nalaze dublje iza linije fronta.



Prema njegovim rečima, građani Ukrajine treba da budu spremni na mogućnost češćih ruskih udara na objekte koji se nalaze do oko 100 kilometara od linije borbenih dejstava.

Infrastruktura među potencijalnim metama

Beskrestnov je naveo da bi potencijalne mete ruskih napada na Ukrajinu mogle da budu različiti infrastrukturni objekti, uključujući benzinske pumpe, pošte, skladišta, industrijska preduzeća, baze građevinske i poljoprivredne mehanizacije, puteve, železničke čvorove, i elektroenergetske trafostanice.

Prema njegovoj oceni, cilj ovakvih ruskih napada na Ukrajinu bio bi dodatno narušavanje logistike i funkcionisanja pozadine snaga.

Gradovi koji bi mogli biti ugroženi

Kako je naveo savetnik Ministarstva odbrane, među gradovima koji se nalaze u zoni potencijalnog rizika su Harkov, Zaporožje, Sumi, Herson i južni delovi Dnjepra.

Ove izjave predstavljaju procenu ukrajinskog zvaničnika i za sada ne postoje zvanične potvrde da je Rusija najavila ili započela novu kampanju udara u obimu koji je opisao Beskrestnov.