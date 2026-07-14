Centralna komanda vojske SAD (CENTCOM) večeras je saopštila da je u 22.45 po srednjeevropskom vremenu započela treću uzastopnu noć vazdušnih udara na Iran, a po naređenju vrhovnog komandanta, američkog predsednika Donalda Trampa.

Ovi napadi će nastaviti da nanose teške gubitke iranskim snagama i oslabiće njihovu sposobnost da napadaju nedužne civile i trgovačke brodove u Ormuskom moreuzu, navodi se u objavi CENTCOM-a na X mreži.

CENTCOM je ranije saopštio i da će od sutra po naređenju Trampa ponovo uvesti pomorsku blokadu Irana. Kako je saopšteno blokada će stupiti na snagu od 22 sata po srednjeevropskom vremenu.