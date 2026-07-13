Horor kakav se ne pamti! Devojka T. P. (20) iz Beograda divljački je izbodena u parku kod Vukovog spomenika i lekari se bore za njen život! Nju je navodno izbo mladić Andrej R. (22) u centru grada po vratu i grudima!

Kako saznajemo, tri osobe su teško ranjene u tri napada nožem u noći između subote nedelje u Beogradu. Jedan napad se dogodio na Slanačkom putu kod broja 74 i u tom napadu je teško povređen muškarac starosti 34 godine koji je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar. Druga dva napada su se dogodila kod stepenica za podzemni prolaz u Ruzveltovoj ulici i u tim napadima su teško povređene jedna ženska osoba starosti 20 godine i muškarac starosti 22 godine.

Među napadnutima je devojka T. P. koja je divljački izbodena oko 21 sat.

- Tri puta je divljački izbodena - dva puta po grudima i jednom u vrat. U teškom stanju i lokvi krvi devojka je prevezena hitno u Urgentni centar. Ona je intubirana, veoma je u teškom stanju i lekari se nažalost bore za njen život. Iskasapljena je po vratu i grudima, a sumnja se da ju je napao muškarac nakon prethodnog sukoba u kafiću u kojem se nalazila i devojka - kaže izvor blizak istrazi za Alo!

Pripadnici policije ubrzo su pronašli i uhapsili muškarca koji se sumnjiči da je napao devojku. Za sada nije poznato šta je prethodilo sukobu niti koji je bio motiv napada.

Andrej T. je uhapšen nedaleko od mesta napada, a odbijao je svaku saradnju s policijom. Navodno nije hteo čak ni ime da kaže, niti podatke prilikom hapšenja.

Istraga je u toku, a policija prikuplja sve informacije kako bi se utvrdile okolnosti ovog teškog incidenta koji je uznemirio građane u jednom od najprometnijih delova Beograda.

Kako saznajemo, kada je u pitanju napad na Slanačkom putu žrtva je Aleksandar S., kada ga je ženska osoba napala ključem i nanela mu povrede. Vređan je zbog seksualne orijentacije, s obzirom na to da je Aleksandar beogradski dreg performer sa umetničkim imenom Alexis Plastic.

- Upravo sam napadnut u gradskom prevozu. Devojka me je ubola ključem u nogu. Krenula je da sedne pored mene, gurnula me je, krenula je da se raspravlja sa mnom. Vidno psihički nenormalna. Krenula je da me gura, da me udara. Ja sam joj, pošto je žensko, rekao bukvalno: "Od***i". Ona je potom izvukla ključ, zaletela se ka meni. Pre toga me je ogrebala po oku. Zaletela se ka meni, da je nisam nogom odgurnuo od sebe, ona bi me verovatno ubola u glavu - oglasio se Aleksandar na mrežama.

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