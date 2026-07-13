Pevačica Maja Nikolić često ističe koliko je ponosna na to što je Srpkinja. Ipak, ona se upravo zbog toga našla na meti prozivki, budući da, prema komentarima na društvenim mrežama, "ne poznaje dovoljno istoriju naroda na koji je ponosna", pa su tako pale prozivke jer je pomešala dve ličnosti.

Naime, govoreći o Dušanu Silnom i Stefanu Nemanji, pevačica se malo zbunila, a pre toga je otkrila da je povredila nogu.

- Polomila sam samo tri kosti. Skočni zglob ima 37, a ja sam polomila tri. Na mrežama ide ove godine: “Maja mora da pobedi i da dovede Evropu“, zato sam došla. Ja ću pobediti zato što sam Hristov vojnik, junački sam izdržala. Boli da ispadaju oči, ne zezam se - počela je Maja.

"Krili smo se od ljudi"

Ubrzo je usledio lapsus koji je mnoge iznenadio.

-Krili smo se od nekih čudnih ljudi koji su nosili štangle, ovo su bili neki čudni ljudi koji ne govore srpski i koji imaju neku braon kožu i ne pričaju ni srpski ni engleski. Snimali smo ispred spomenika cara Dušana Silnog. Uspeli smo da napravimo tri sata materijala, da nam ne bi otvorili glave - objasnila je tada Maja.

Pevačica se ubrzo našla na meti komentara korisnika društvenih mreža nakon što je spot ugledao svetlost dana, s obzirom na to da se nije radilo o spomeniku Dušanu Silnom nego Stefanu Nemanji.

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